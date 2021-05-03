В Альпах от глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой

В Альпах из-за глобального потепления оттаяла казарма времен Первой мировой войны. Она была расположена в пещере на высоте 9000 метров над уровнем моря и принадлежала австро-венгерским войскам, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Согласно сообщению, они сражались с итальянскими войсками, битва закончилась в ноябре 1918 года. С тех пор казармы, которые были расположены на перевале Стельвио на горе Скорлуццо в Ломбардии были погружены в лед.

Спустя почти 100 лет, в 2015 году, когда ледник стал таять, ученым впервые удалось пройти в помещение. Внутри они нашли газеты, консервы, соломенные кровати, одежду и фонари, а также останки животных, съеденных солдатами, которые когда-то жили в убежище. Лишь сейчас пещеру удалось полностью расчистить. Ожидается, что в 2022 году реликвии из казармы выставят в новом музее в городе Бормио.

Военные действия, которые на протяжении трех лет велись на высокогорных участках Альп, называются Белой войной. По данным ученых, в результате падения с высоты, от обморожения или от схода лавин погибло больше солдат, чем непосредственно в боях.