Нетаньяху не смог сформировать правительство

В полночь по местному времени в Израиле истек срок в 28 дней, отведенный Биньямину Нетаньяху на переговоры о создании правящей коалиции. Нетаньяху не смог договориться о поддержке с необходимым для формирования правительства большинством депутатов парламента (Кнессета), о чем уведомил аппарат президента.

В среду президент Реувен Ривлин проведет консультации с лидерами парламентских партий, чтобы решить, как действовать дальше. У него есть несколько вариантов - он может дать Нетаньяху еще 14 дней, а может дать 28 дней на формирование коалиции другому политику (наиболее вероятным кандидатом в этом случае считается лидер центристской партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яир Лапид). Но вероятность того, что хоть у кого-нибудь это получится, крайне мала, пишет Русская служба BBC.

Если все переговоры окажутся бесплодными, Израиль ждут уже пятые выборы за два года. После трех предыдущих не удалось сколотить коалицию большинства. Один раз собрать коалицию все же получилось, но она просуществовала всего семь месяцев, что и привело к мартовским выборам.