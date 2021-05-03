В Индии суд сравнил нехватку кислорода в больницах с геноцидом

Высокий суд Аллахабада в Индии полагает, что в гибели многих пациентов с коронавирусом виновны местные власти, поскольку они не смогли обеспечить кислородом медучреждения, что сравнимо с геноцидом, сообщил телеканал NDTV.

Коллегия высокого суда приняла постановление о начале судебного разбирательства по поводу роста числа смертельных случаев, связанных с нехваткой кислорода в больницах, передает ТАСС.

«Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода», – заявили судьи Аллахабада (в 2018 году город был переименован в Праяградж, но высокий суд сохранил название).

«Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?» – отметили в суде.

Напомним, в Индии обострилась ситуация с распространением коронавируса, ежедневно регистрируется до 400 тыс. заболевших. Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.