Один из крупнейших автопроизводителей открывается по новому адресу в Баку

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Volkswagen, крупнейший в мире автомобильный бренд продолжает свою деятельность с новым центром в Азербайджане, не имеющем аналогов в регионе. Компания «Azərbaycan Automobiles», официальный и единственный дилер Volkswagen AG в Азербайджане, объявила об открытии нового центра Volkswagen в Азербайджане.

Новый центр Volkswagen расположен на улице Наджафгулу Рафиева 29, между метро Хатаи и веткой супермаркетов Браво Хатаи. Центр построен в полном соответствии с международной концепцией Volkswagen.

Центр Volkswagen в Азербайджане - это салон совершенно нового концепта и прилегающий к нему сервисный отдел. Здание спроектировано международными экспертами Volkswagen. Автосалон состоит из двух въездов, специально предназначенных для въезда и выдачи автомобилей, а для клиентов оборудован индивидуальными парковочными местами и всевозможными удобствами. Здесь вы можете познакомиться с последними новинками автомобилей Volkswagen, на месте оформить покупку понравившейся модели и получить информацию о текущих акциях.

Особое внимание в Volkswagen Азербайджан уделяется обслуживанию клиентов в Оффициальном Сервисе. Новый Официальный Сервис состоит из интерактивной приемки, 12 подъемных лифтов и развального оборудования формата 4D. Оборудования и инструменты представляют собой ультрасовременные коллекции от Maha, Hazet и других международных брендов аккредитованных со стороны Volkswagen. Помимо этого, только в Официальном Сервисе есть лицензионная программа диагностики, тест на уровень выхлопа, стенд регулировки автомобильного освещения и другие оборудования. Официальный Сервис устанавливает только оригинальные запчасти, предоставляет 2-летнюю гарантию производителя на все запчасти и 6-месячную или 8000 км гарантию производителя на жидкости и аксессуары. Опытные мастера регулярно проходят международные тренинги и обеспечивают высокий уровень обслуживания.

Привезя свой автомобиль в официальный сервис Volkswagen, вы получаете всю информацию на интерактивной приемке регистрации и после сдаете автомобиль персоналу. За процессом ремонта вашего автомобиля вы можете наблюдать из зоны ожидания, при помощи камер установленных по всей территории сервиса.