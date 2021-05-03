Больше всего больных COVID в Азербайджане приходится на Баку
В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку - 54,2 %, сообщает сайт koronavirusinfo.az.
Согласно сообщению, число случаев заражения коронавирусом в Апшеронском районе составляет 12,9%, центральных районах – 12%, Гянджа-Газахском регионе – 7,3%, Шеки-Загатальском регионе – 4,2%, Губа-Хачмазском регионе - 3,1%, в Лянкяране - 2,4%, в Горном Ширване - 2,4%, в Верхнем Карабахе - 1,4%.
Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване - 0,03%.
Что касается случаев заражения коронавирусом в Баку, то больше всего инфицированных выявлено в Бинагадинском районе - 14,7%. В Хатаинском районе число случаев заражения COVID-19 составляет 13,4%, Ясамальском районе - 12,3%, Сабунчинском районе - 11,1%, Наримановском и Сураханском районах - по 8,2%, Насиминском районе - 7,9%, Низаминском районе - 7,0%, Хазарском районе - 7,1%, Гарадагском районе - 4,5%, Сабаильском районе - 5,1%, Пираллахинском районе всего 0,5%.