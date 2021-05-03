Скандальный парень из соцсетей оказался сыном уволенного азербайджанского генерала

В социальных сетях в последние дни активно распространяется видеоролик, на котором парень и девушка заходят в маркет и приводят в непригодность товары. В частности, молодая пара мяла руками упаковки с чипсами и ставила их обратно на прилавок.

Как сообщают местные СМИ, полиции удалось установить личности и задержать молодых людей. Ими оказались жители Баку Рустам Оруджев и Хаяла Велиева.

Газета «Ени Мусават» пишет, что Рустам Оруджев является сыном уволенного генерала Новрузали Оруджева, который занимал должность замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву.

Напомним, Рустам Оруджев уже оказывался в центре скандала. Так, в 2019 году он вместе со своими друзьями избил водителя автобуса, который не уступил им дорогу.