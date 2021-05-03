Турция осталась в Ливии и разрулила с Египтом актуальный комментарий
Турецкая делегация обсуждает в Каире с руководством Египта вопросы восстановления полноформатных отношений. Переговоры носят предварительный характер и по их результатам Египет будет должен принять решение о будущем двусторонних отношений с Анкарой.
Турецкая попытка номер три добиться нормализации отношений с Египтом стартовала. Это не может не радовать, египетско-турецкое партнёрство – ключ к стабильности и Ливии, и Северной Африки в целом, но пока в диалоге Эрдогана и ас-Сиси более чем достаточно спорных мест. Количество которых стремятся ещё и увеличить извне.
Так, некоммерческая организация Disclose утверждает о получении конфиденциальных документов касаемо подписанной 26 апреля тайной сделки на поставку французского оружия в Египет. По словам представителей НКО, сумма контракта составляет 3,95 млрд евро: 3,75 млрд предназначено для закупки 30 истребителей «Рафаль», остальное — на вооружение и боеприпасы к ним. Закупка будет осуществляться на средства французского кредита, покрывающего 85% стоимости.
И это далеко не первый подобный договор между Парижем и Каиром: в частности, египтяне приобрели огромную партию вооружения и техники в 2016 году. Помимо 24 истребителей «Рафаль» в нее входили два изначально построенных для России универсальных десантных корабля «Мистраль», которые в Елисейском дворце отказались передавать российскому ВМФ после введения санкций. По французской лицензии на верфях египетской Александрии также строятся корветы класса «Говинд-2500».
Вот совершенно очевидно, что военно-техническое сотрудничество с Каиром в Париже воспринимают как способ усиления Египта в пику Турции. Традиционная французская тактика. Происходит ли при этом это усиление возможностей египетской армии в действительности – большой вопрос.
На бумаге-то мощь египтян растет – но в реальности этого не наблюдается, достаточно вспомнить «победоносную операцию» против «Исламского государства» на Синае в 2018 году. Начинали с помпой, масштабно – но и сегодня местный филиал ИГ чувствует себя там не так уж и плохо, атакует посты сил правопорядка и расправляется с мирными жителями, заподозренными в сотрудничестве с властями. То есть достаточно успешно ведёт партизанскую войну против Каира.
Да и в Париже уже давно раздаются голоса, что военно-техническое сотрудничество с египтянами если чему и способствует, то только росту военных расходов Египта и увеличению его национального долга. А кто будет гасить взятые кредиты?
Да ещё и в условиях, когда растёт количество египтян, убеждённых в том, что с Турцией надо дружить, а не конфликтовать из-за той же Ливии. Известно, что Египет полностью отказался от планов военной кампании в Ливии.
Тут, кстати, на днях произошёл забавный инцидент. Министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Мангуш на вчерашней совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу попросила у Анкары содействия в выводе всех иностранных сил и наемников из Ливии.
«Мы подчеркиваем важность роли Турции в прекращении войны и поддержании режима прекращения огня. Мы призываем Турцию сотрудничать с нами, чтобы положить конец присутствию всех иностранных сил и наемников в Ливии», - заявила она, вызвав тем самым немалый скандал.
Глава Высшего Совета Ливии Халед аль-Мишри раскритиковал Наджлу Мангуш: «Мы подтверждаем наше уважение к соглашению, подписанному с турецким государством, и мы также уважаем любые предыдущие соглашения в любой области, подписанные с другими странами. А тот, кто обсуждает вопросы национальной безопасности перед иностранным парламентом, не имеет права говорить о национальной безопасности. Каждый должен хорошо осознавать разницу между наемниками и присутствием официальных сил на основе договорённостей».
Возмутились даже в Тунисе. Главный советник бывшего президента Туниса Мухаммед Хнейд прокомментировал произошедшее следующим образом: «Она призывает к выводу турок из Ливии. Да если бы не турки, вы бы не заняли этот пост министра иностранных дел. Когда агрессия Хафтара потерпела поражение, начался политический процесс, и агенты иностранных разведок перешли к власти».
Подводя итог, можно с уверенностью утверждать - в ближайшее время победу Анкары в Ливии и курс на нормализацию отношений с Египтом будут постоянно «пробовать на прочность». Но Анкара к этому готова. Вступив в конкурентную схватку за Северную Африку, она не намерена отступать, она нацелена на победу. И мы знаем, что она умеет добиваться поставленной задачи.