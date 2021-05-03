Икрам Нур, автор haqqin.az 11:05

Турецкая делегация обсуждает в Каире с руководством Египта вопросы восстановления полноформатных отношений. Переговоры носят предварительный характер и по их результатам Египет будет должен принять решение о будущем двусторонних отношений с Анкарой. Турецкая попытка номер три добиться нормализации отношений с Египтом стартовала. Это не может не радовать, египетско-турецкое партнёрство – ключ к стабильности и Ливии, и Северной Африки в целом, но пока в диалоге Эрдогана и ас-Сиси более чем достаточно спорных мест. Количество которых стремятся ещё и увеличить извне.

Так, некоммерческая организация Disclose утверждает о получении конфиденциальных документов касаемо подписанной 26 апреля тайной сделки на поставку французского оружия в Египет. По словам представителей НКО, сумма контракта составляет 3,95 млрд евро: 3,75 млрд предназначено для закупки 30 истребителей «Рафаль», остальное — на вооружение и боеприпасы к ним. Закупка будет осуществляться на средства французского кредита, покрывающего 85% стоимости. И это далеко не первый подобный договор между Парижем и Каиром: в частности, египтяне приобрели огромную партию вооружения и техники в 2016 году. Помимо 24 истребителей «Рафаль» в нее входили два изначально построенных для России универсальных десантных корабля «Мистраль», которые в Елисейском дворце отказались передавать российскому ВМФ после введения санкций. По французской лицензии на верфях египетской Александрии также строятся корветы класса «Говинд-2500». Вот совершенно очевидно, что военно-техническое сотрудничество с Каиром в Париже воспринимают как способ усиления Египта в пику Турции. Традиционная французская тактика. Происходит ли при этом это усиление возможностей египетской армии в действительности – большой вопрос.

На бумаге-то мощь египтян растет – но в реальности этого не наблюдается, достаточно вспомнить «победоносную операцию» против «Исламского государства» на Синае в 2018 году. Начинали с помпой, масштабно – но и сегодня местный филиал ИГ чувствует себя там не так уж и плохо, атакует посты сил правопорядка и расправляется с мирными жителями, заподозренными в сотрудничестве с властями. То есть достаточно успешно ведёт партизанскую войну против Каира. Да и в Париже уже давно раздаются голоса, что военно-техническое сотрудничество с египтянами если чему и способствует, то только росту военных расходов Египта и увеличению его национального долга. А кто будет гасить взятые кредиты? Да ещё и в условиях, когда растёт количество египтян, убеждённых в том, что с Турцией надо дружить, а не конфликтовать из-за той же Ливии. Известно, что Египет полностью отказался от планов военной кампании в Ливии. Тут, кстати, на днях произошёл забавный инцидент. Министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Мангуш на вчерашней совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу попросила у Анкары содействия в выводе всех иностранных сил и наемников из Ливии. «Мы подчеркиваем важность роли Турции в прекращении войны и поддержании режима прекращения огня. Мы призываем Турцию сотрудничать с нами, чтобы положить конец присутствию всех иностранных сил и наемников в Ливии», - заявила она, вызвав тем самым немалый скандал.