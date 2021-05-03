В ходе операции сотрудники полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали жителей села Шахсевен Бейлаганского района, ранее неоднократно судимых за контрабанду наркотиков Вейсала Гасанова и Абульфаза Рустамова. У них была обнаружена крупная партия героина и марихуаны.

Полиция изъяла из оборота 128 килограммов героина. Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели оперативные мероприятия.

Также в ходе операции, проведенной в Сумгаите, задержан житель города Эльшад Сулейманов. В его доме было обнаружено и изъято около 20 килограммов героина.

В результате рейдов в Астаре был задержан ранее судимый Кямран Агаев. У него также были обнаружены наркотики и охотничье ружье.

Аналогичная операция прошла в Сабунчинском районе Баку, задержан Халид Велишев, занимавшийся продажей наркотиков.

Таким образом, в результате операций, проведенных за последнюю неделю, сотрудники Главного управления предотвратили продажу наркотических и психотропных веществ общим весом более 128 килограммов, ввезенных на территорию страны незаконным путем. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, задержанные привлечены к следствию.