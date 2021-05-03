Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС, соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 30 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с пятью случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Всего за минувшие сутки были спасены шесть человек, включая одного ребенка, тела двух погибших обнаружены и переданы по назначению.