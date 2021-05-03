Акар рассказал об антитеррористических операциях Турции в Ираке и Сирии

Число террористов, нейтрализованных в рамках двух продолжающихся операций (Pençe-Yıldırım и Pençe-Şimşek) на севере Ирака, достигло 68. Как сообщает Anadolu, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, напомнив, что обе операции были начаты 23 апреля текущего года.

По его словам, Турция уважает территориальную целостность и суверенитет всех соседних государств, в том числе Ирака. При этом делается все возможное для устранения угрозы террористических организаций в адрес Турции, в том числе с территории сопредельных государств.

«Для нас важно вести борьбу вплоть до уничтожения последнего террориста. Единственная цель ВС Турции – защита национальной безопасности. Именно поэтому наносятся удары по объектам террористов в Ираке и Сирии», - подчеркнул турецкий министр.

Акар отметил, что в период с 1 января по 5 мая 2021 года в Ираке и Сирии в целом нейтрализованы уже 953 террориста.