Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов обнародовала фактическую погоду в Азербайджане.

Согласно сообщению, по состоянию на 11:00 5 мая погода на территории Азербайджана ухудшилась, местами прогремели грозы, временами шли дожди, в отдельных районах интенсивные. В результате проливных дождей в большинстве рек увеличился уровень воды. В Шахдаге и Хыналыге выпал снег. Высота снежного покрова составила в Шахдаге 5 см, в Хыналыге - 3 см.

Скорость северо-западного ветра временами достигала в Нефтчале 28 м/с, в Билясуваре – 20 м/с, в Нафталане – 18 м/с, в Баку – 28 м/с, в Сумгаите – 24 м/с, на Нефтяных Камнях – 20 м/с. По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн на Каспии достигала 4,5 м.