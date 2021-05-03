Увеличен размер пенсии почти 13 тысяч человек

В Азербайджане увеличен размер пенсий 12 809 человек, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Ранее пенсии этих граждан были неправильно рассчитаны и назначены. Таким образом, с целью обеспечения социальной справедливости пенсии были пересчитаны и увеличены. Государственный фонд социальной защиты продолжает рассматривать соответствие размеров назначенных в прошлые годы пенсий требованиям законодательства.

Прибавки начислены в соответствии с датой возникновения пенсионных прав и/или в случаях, соответствующих требованиям законодательства (за предыдущие три года).

Для увеличения размера пенсий дополнительно выделены средства в размере восьми миллионов манатов в год. Кроме того, разница в 14,5 миллиона манатов, которая должна быть выплачена этим гражданам за прошлые годы, частями начисляется на их ежемесячные пенсии.