Не менее двух человек погибли в результате падения в ночь на среду небольшого самолета на жилой дом в городе Хаттисберг (штат Миссисипи). Об этом со ссылкой на представителя местной полиции Райана Мура и сотрудника пожарной службы Дэнни Уэйда сообщил телеканал WDAM.

Мур изначально подтвердил наличие жертв, при этом не уточнив их число. Позднее Уэйд заявил о двух погибших.

"Полиция связалась с Федеральным авиационным управлением США для проведения расследования", - говорится в публикации департамента полиции Хаттисберга в Twitter.