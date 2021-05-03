Как пишут турецкие СМИ, в 2012 году капитан жандармерии Гусейн Барыш Копан, командовавший жандармским отделением в Ортахисаре, задержал 34-летнюю Айсель Новрузову, которая нелегально проникла на территорию Турции. При проверке документов офицер установил, что женщина проникла в страну незаконным путем и пригрозил ей депортацией. Женщина для того, чтобы избежать депортации предложила жандарму заняться сексом в отеле, на что офицер согласился.

В Турции Верховный суд оправдал офицера жандармерии, приговоренного к 3 годам 4 месяцам тюрьмы, по обвинению в том, что 9 лет назад в городе Трабзон он задержал азербайджанку, занимавшуюся проституцией, и под угрозой депортации склонил ее к интимной связи в отеле.

Когда об этом стало известно, в отношении капитана жандармерии было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки и затем он был приговорен к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы.

Через девять лет после этого Верховный суд принял решение об отмене приговора, и капитан Гусейн Барыш Копан был полностью оправдан. Также стало известно, что женщину, которая в качестве взятки предложила офицеру интимные услуги, дважды депортировали из Турции.

«За эти годы я пережил много тяжелых дней, но я верил в то, что справедливость рано или поздно восторжествует. Но я потерял то, что вернуть нельзя. Тем не менее я рад, что суд принял такое решение», - сказал Гусейн Барыш Копан.

Адвокат оправданного офицера заявил, в свою очередь, что его подзащитному был нанесен значительный ущерб, и что сторона защиты намерена требовать компенсации.