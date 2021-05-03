Глава Шамкира любил оленей больше, чем людей

Отдел информации 12:05

Правоохранительные органы разоблачили коррупционную систему еще одного главы исполнительной власти района. Haqqin.az со ссылкой на правоохранительные органы поведал о многочисленном бизнесе бывшего главы Шамкирского района Алимпаши Мамедова. В частности, сообщалось, что за счет добытых незаконным путем средств чиновник создал в Шамкире рыбное хозяйство Az Farel. Впоследствии стало известно, что Алимпаша развел и оленью ферму.

Ферма по разведению оленей в поселке Кюр Шамкирского района запечатана свыше 10 дней. После ареста Алимпаши Мамедова фермы остались без присмотра, а оленей бросили на произвол судьбы. Проживающий вблизи фермы Сабир Багиров рассказал журналистам, что глава района с особой заботой относился к оленям. Более чутко, чем к людям. «Но сейчас они остались без присмотра. Им никто не приносит корма. После того как ушел глава района, о бедных животных позабыли», - рассказывает Сабир Багиров. Сообщается, что у Алимпаши Мамедова была также ферма по разведению гусей.

Окаянные дни настали и на предприятии по разведению рыбы ООО Az Farel. Жительница села Сейфали Гюльнара Мехтиханова сетует на то, что после появления этого предприятия в питьевой воде, которая поступает в село, чувствуется запах рыбы. «Мы вынуждены пить эту воду, хотя она ужасно пахнет рыбой», - жалуется Гюльнара. Жительница села также сообщила, что при создании этого рыбного хозяйства были незаконно захвачены 40 соток принадлежащей ей земли. «Они не заплатили ни копейки», - сетует женщина.

Согласно официальной информации, в ООО Az Farel обеспечены работой 250 человек. Однако местные жители утверждают, что на самом деле здесь работают совсем немного людей, которым платят сущие гроши. «Мои дети работали там, но потом уволились. Платили всего 250 манатов за 12 часов работы в день. Как можно жить на такие деньги? Все заработанные деньги потом приходилось отдавать на лекарства», - говорит Мехтиханова.