Безграничная роскошь в новом Mercedes–Maybach GLS фото
Май всегда ассоциируется с роскошью красок природы, которая смело проявляется в обновлении. Именно в обрамлении подобной атмосферы генеральный представитель Mercedes-Benz AG в Азербайджане - ООО «Автокапитал-Азербайджан представляет один из самых роскошных автомобилей 2021 года - Mercedes-Maybach GLS, в котором отражается характер величавого и своенравного Каспийского моря.
Уникальный дизайн Mercedes–Maybach GLS сочетает в себе роскошный внешний вид и превосходное техническое оснащение.
«Бренд Mercedes–Maybach представляет собой сегмент Ultimate Luxury в самой изысканной и современной форме, – говорит Горден Вагенер, главный дизайнер Daimler AG. - Стиль бренда воплощен в возвышенной красоте, неповторимой эстетике и элегантности. Нам удалось вывести концепцию Sensual Purity на новый уровень и создать абсолютный эталон в мире автомобильного дизайна».
Для более подробной информации об автомобиле предлагаем обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Autostar Kaukasus
Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: + 994 12 347 78 00