Азербайджан получил новую партию инженерной техники из Турции фото; видео
По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по улучшению материально-технического обеспечения азербайджанской армии, ускорению работ по очистке от мин освобожденных от оккупации территорий и усилению мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в рамках проводимой деятельности в Азербайджан была доставлена закупленная у Турции очередная партия передовой инженерной техники и оборудования.
Техника и оборудование будут переданы в распоряжение инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, и задействованы в работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов дорог, населенных пунктов, пашен и иных участков.