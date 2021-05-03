В Шеки задержали шантажиста

Сотрудники Шекинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в шантаже, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, молодая женщина обратилась в районный отдел полиции и сообщила о том, что 3 мая ее знакомый, угрожая распространить ее фото и видео в соцсети, отобрал у нее золотой браслет и кольцо.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в шантаже был задержан житель села Биледжик Т.Ахмедов.

По факту проводится расследование.