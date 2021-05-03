Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В Индии обновился антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки, сообщило Министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Со вчерашнего дня медики выявили 338 439 заболевших COVID-19, за это же время скончались 3 780 пациентов. Предыдущий антирекорд зафиксировали 2 мая, когда умерли 3 689 пациентов с коронавирусом.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19 после Соединенных Штатов. По последним данным, всего в стране зарегистрировали свыше 20,6 миллиона заболевших. Свыше 16,9 миллиона человек выздоровели, 226 тысяч скончались от SARS-CoV-2 или сопутствующих заболеваний.

Ранее директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх заявил, что за рост заболеваемости в Индии ответственны британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса, а также его вариант с двойной мутацией.