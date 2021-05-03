Производственным объединением «Азеригаз» в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов улучшается газоснабжение еще 15 тысяч абонентов, сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.

Ведутся работы по обновлению коррозионной газовой линии, начинающейся в селе Чуханлы Сальянского района и проходящей через реку Кура до села Кюркенд. Газопровод, проложенный стальной трубой диаметром 530 мм с истекшим сроком эксплуатации, заменяется полиэтиленовой трубой диаметром 315 мм. Поскольку участок газопровода, проходящий через реку Кура, сложен с точки зрения рельефа, работа машин и механизмов невозможна. Поэтому работы на этом участке выполняются рабочими группами объединения вручную. После завершения работ газоснабжение до 15 тысяч абонентов и промышленных объектов на территории города будет значительно улучшено.

На автозаправочной станции SOCAR, расположенной в Уджарском районе, также проводятся работы по прокладке газовой линии для использования CNG (сжатый природный газ). Новая газовая линия диаметром 160 мм, длиной 24 км берет свое начало от газораспределительной станции Уджар и заканчивается в селе Мюсюслю. Из-за большого объема работ в район были привлечены машины, механизмы и рабочая сила. Уже завершена прокладка более 13 км газопровода. Работы планируется завершить в течение 2-3 месяцев.

Отметим, что выполняемые работы осуществляет Ремонтно-строительное управление ПО «Азерига».