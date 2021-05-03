Ираклий Гарибашвили на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня находящегося в Баку с визитом премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.