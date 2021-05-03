Синоптик рассказала, сколько продлится ветреная погода в Баку
Ветреная погода в Баку сохранится в течение всего сегодняшнего дня, сказала директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, передает Trend.
Мамедова отметила, что в Баку сейчас дует сильный северо-западный ветер. "Дождливая и ветреная погода сохранится в столице в течение этого дня. Скорость ветра составит 15-20, в порывах - 25-30 метров в секунду. В регионах будут идти дожди, местами - ливни", - сказала Мамедова.