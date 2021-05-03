«Байрактар» выстрелил, а сын Пашиняна остался жив?
Независимый депутат парламента Армении Геворк Петросян назвал нелепыми заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что в ходе Второй Карабахской войны его сын воевал на направлении, на котором армянская армия понесла «самые тяжелые потери».
Как пишут армянские СМИ, по мнению депутата Геворка Петросяна, Никол Пашинян перед озвучиванием военных заявлений, возможно, не советуется со специалистами.
«Вчера заявил, что его сын был на передовой, и рядом с ним был солдат, который погиб. Ты бы хоть посоветовался с военными деятелями. Как это может быть, чтобы из двух рядом стоящих людей один из-за удара "Байрактара" погиб, а другой – нет? Неужели у тебя нет стыда? Ну, хватит. Ты выставил на аукцион уже и членов своей семьи, лишь бы спасти себя, лишь бы избраться, но этого не произойдет», - заявил Петросян.
Есть большие сомнения в том, что сын Никола Пашиняна принимал участие во Второй Карабахской войне. В начале войны армянский премьер заявил о том, что отправляет своего сына на фронт, однако никто не видел, чтобы Ашот Пашинян, который ранее проходил службу на оккупированных территориях Азербайджана, принимал участие в боях. По некоторым сведениям, его видели в Ханкенди, где он находился в окружении телохранителей.
Чтобы развеять эти сообщения, Никол Пашинян во время выступления в Национальном собрании Армении заявил, что его сын принимал участие в боях там, где армянская армия понесла «самые большие потери» (видимо, имеет в виду Джебраильское направление – ред.).
«В то время рядом с моим сыном погиб солдат. Имя погибшего известно», - заявил Пашинян.