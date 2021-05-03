«Байрактар» выстрелил, а сын Пашиняна остался жив?

Независимый депутат парламента Армении Геворк Петросян назвал нелепыми заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что в ходе Второй Карабах ской войны его сын воевал на направлении, на котором армянская армия понесла «самые тяжелые потери».

«Вчера заявил, что его сын был на передовой, и рядом с ним был солдат, который погиб. Ты бы хоть посоветовался с военными деятелями. Как это может быть, чтобы из двух рядом стоящих людей один из-за удара "Байрактара" погиб, а другой – нет? Неужели у тебя нет стыда? Ну, хватит. Ты выставил на аукцион уже и членов своей семьи, лишь бы спасти себя, лишь бы избраться, но этого не произойдет», - заявил Петросян.

Есть большие сомнения в том, что сын Никола Пашиняна принимал участие во Второй Карабахской войне. В начале войны армянский премьер заявил о том, что отправляет своего сына на фронт, однако никто не видел, чтобы Ашот Пашинян, который ранее проходил службу на оккупированных территориях Азербайджана, принимал участие в боях. По некоторым сведениям, его видели в Ханкенди, где он находился в окружении телохранителей.

Чтобы развеять эти сообщения, Никол Пашинян во время выступления в Национальном собрании Армении заявил, что его сын принимал участие в боях там, где армянская армия понесла «самые большие потери» (видимо, имеет в виду Джебраильское направление – ред.).

«В то время рядом с моим сыном погиб солдат. Имя погибшего известно», - заявил Пашинян.