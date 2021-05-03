Лавров встретится с Пашиняном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Армению 5-6 мая встретится с исполняющим обязанности премьер-министра республики Николом Пашиняном. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"5-6 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Республику Армения с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном и переговоры с и.о. министра иностранных дел Арой Айвазяном", - сообщили в российском дипведомстве.