Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 6 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью и утром есть вероятность кратковременных дождей, порывистый северо-западный ветер сменится южным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 10-12, днем 16-19, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
Завтра в ряде районов Азербайджана прогнозируются грозовые дожди, местами ливневые, град, в высокогорье - снег, на остальной территории страны ожидается погода без осадков, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 17-22, в горах ночью - 1-6, днем - 10-15 градусов тепла.
6 мая на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.