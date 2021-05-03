На встрече с Ильхамом Алиевым грузинский премьер процитировал Гейдара Алиева

«Вы отметили, что у нас идеальные отношения, и наши отношения длятся веками. Я хочу повторить слова Вашего отца, сказанные в свое время в Тбилиси, – так определила судьба, и нам повезло, что мы соседи, грузинский и азербайджанский народы - соседи. Это наша судьба. Мы очень связаны и взаимодействуем друг с другом», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает АзерТАдж.

«Вы уже сказали, что вместе мы реализовали некоторые из наиболее важных исторических проектов. Поэтому мы полны решимости и энтузиазма продолжать совместную реализацию большего количества проектов, которые укрепят наши отношения и братство. Еще раз хочу выразить Вам благодарность за прием возглавляемой мной делегации здесь, в Баку», - сказал Ираклий Гарибашвили.