Китайская ракета вышла из-под контроля и упадет на Землю

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард, передает Интерфакс.

«Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него», - сказал Ховард. При этом он указал, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю.

По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.

«Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая, - сказал телеканалу CNN ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. - За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль».

Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".