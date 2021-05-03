Лондон назвал причину смерти принца Филиппа

Официальной причиной смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа указан преклонный возраст, сообщает издание Telegraph со ссылкой на документы о смерти, к которым оно получило доступ.

Ранее королевская семья не раскрывала, что стало причиной смерти принца. Однако, как сообщает издание, лечащий врач семьи указал в документах, что 99-летний принц Филипп скончался от старости.

Отмечается, что других заболеваний или травм, которые привели бы к смерти, не было. При этом всего за несколько недель до смерти принц перенес хирургическую операцию на сердце.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на сотом году жизни.