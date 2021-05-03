Мурад Самедов, парламентский корреспондент 14:53

На вчерашнем пленарном заседании Милли Меджлиса народные избранники обсудили 11 вопросов, в том числе в третьем чтении четыре законопроекта. Выступая в прениях, депутаты высказывали свое мнение о ситуации в банковской сфере, проблемах обязательного медицинского страхования, негативных публикациях в социальных сетях и др. Фазиль Мустафа обратил внимание депутатов на непрекращающиеся провокации на азербайджано-армянской границе и четкие действия в связи с этим СГБ и Госпогранслужбы Азербайджана.

«Сегодня эти службы проводят очень большую работу. Как показали события последнего времени, наш успех в Карабахе стал возможен благодаря действиям профессионалов. Вместе с тем большое значение во Второй Карабахской войне имела поддержка, которую оказали Азербайджану три страны – Турция, Израиль и Пакистан. Порой в соцсетях появляются негативные высказывания в адрес этих стран, однако главным критерием может быть только 44-дневная война и наша победа в ней. В отличие от тех, кто нас не поддержал, мы можем полагаться на эти страны», - сказал Фазиль Мустафа, призвав назвать один из парков в Баку в честь Турции, Израиля и Пакистана. Депутат Сиявуш Новрузов припомнил в связи с этим историю, как армянский священник в эфире одного из телеканалов утверждал, что во Второй Карабахской войне на стороне Азербайджана воевали джинны. И именно эти мифологические существа якобы запугивали армянских солдат и вынуждали их дезертировать. Между тем на происки провокаторов в социальных сетях нельзя закрывать глаза, отметили депутаты.

Как считает Рази Нуруллаев, чтобы заставить их замолчать, нужно по примеру Турции принять закон о социальных сетях, а также добиться, чтобы в каждой из них были представители из Баку. Более того, депутат предлагает начать переговоры со странами, где обосновались люди, оскорбляющие нашу страну и народ, с целью их задержания и выдачи Азербайджану. Вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по религиозным структурам и общественным объединениям Фазаил Ибрагимли представил законопроект о внесении изменений в «Закон о свободе вероисповедания», который уже прошел третье чтение. Выступая по этому вопросу, бывший председатель парламентского комитета по делам религии Сиявуш Новрузов, в частности, предложил, чтобы паломничество верующих в Мекку и в другие святые места организовывалось централизованно, с обязательной регистрацией всех выезжающих и въезжающих паломников. А Хикмет Мамедов коснулся вопроса религиозного образования. Так, он полагает, что отбор при поступлении в религиозные учебные заведения осуществляется чисто формально, проходной балл очень низкий. Тогда как, учитывая сложность религиозной философии, заниматься ее изучением должны люди, которые уже имеют высшее образование. Подобная практика, по словам депутата, используется во многих странах, позволяя избежать того, чтобы вопросами религии занимались невежды. В ходе прений по законопроекту о вероисповедании Сабир Рустамханлы поднял проблему запрета на строительство мечетей в некоторых селах. «Жители сел сами собирают деньги на строительство мечети, но затем не могут зарегистрировать ее официально. Нельзя запрещать строить мечети, нужно просто более тщательно следить за назначением туда религиозных служителей», - уверен депутат.

Однако представлявший законопроект вице-спикер Фазаил Ибрагимли крайне ревниво отнесся к замечаниям оппонентов и заявил примерно следующее: «То, что для приема в религиозные школы требуется так мало баллов, проблема Государственного экзаменационного центра. Напомню, что Новрузов на протяжении пяти лет возглавлял этот комитет и теперь выносит то, что запомнил». В этот момент спикер Сахиба Гафарова напомнила, что важно выслушивать выступления коллег. Между тем достойные внимания замечания прозвучали в выступлении депутата Гудрата Гасангулиева при обсуждении, казалось бы, обычного технического изменения в закон «О паспорте моряка». Законопроект был представлен депутатом Али Масимли. Согласно изменениям, при получении этого документа моряки должны платить по 40 манатов. «Выплачивая налоги, граждане уже берут на себя расходы на них государства. Но им почему-то при обращении к государству по тому или иному вопросу нужно платить еще и пошлину. Получается, что государственные органы оказывают платные услуги?» - удивляется Гасангулиев. Затем на обсуждение были представлены изменения в закон «О свободной экономической зоне Алят». С достаточно критичными заявлениями по этому вопросу выступили депутаты Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, Гудрат Гасангулиев, Махир Аббасзаде, Ильтизам Юсифов и другие. В частности, депутаты выразили недоумение по поводу того, что в этот нормативный акт уже три года вносятся изменения, а работа по созданию свободной экономической зоны Алят так и не началась. Выражалось правомерное опасение, что Азербайджан с созданием таких территорий сильно запаздывает – соседние страны уже открыли их. Парламентарии предложили пригласить в страну иностранных специалистов, которые помогли бы запустить наконец свободную экономическую зону Алят. При обсуждении изменений в законы «О государственном реестре недвижимого имущества» и «Об ипотеке» спикер Сахиба Гафарова отметила, что эти законы, по существу, близки друг к другу. А Этибар Алиев заявил, что в Азербайджане слишком высокие процентные ставки по ипотеке, из-за чего молодые семьи не могут приобрести себе жилье. По прикидкам депутата, чтобы выплачивать ипотеку, нужно зарабатывать минимум 700 манатов в месяц, а молодые научные работники не получают и половины этих денег.