Меркель рассказала, чем займется после канцлерства

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства, она планирует сделать это уже после выхода в отставку.

Меркель, которая является канцлером ФРГ с 2005 года, ранее заявляла, что ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером.

"Работа сейчас требует от меня многого во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после. А тогда (после выхода в отставку) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я буду делать с удовольствием свою работу", - заявила Меркель на мероприятии по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, отвечая на вопрос о планах после отставки, передает РИА Новости.

В ответ на реплику модератора, что такой ответ означает, что о пенсии пока речь не идет, Меркель заявила: "Посмотрим".