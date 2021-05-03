Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

Завершилось возбужденное Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики расследование уголовного дела по факту участия за материальное вознаграждение в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики в составе организованной группы.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года 42-летний гражданин Ливанской Республики житель Бейрута Эулджекджиян Викен Абрахамович принял предложение гражданина Ливанской Республики Овака Кикияна участвовать за вознаграждение в размере 2500 долларов США в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики в качестве наемника. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы террорист сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджана с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Республики Азербайджан.

Викену Эулджекджияну было предъявлено обвинение по статьям 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

5 мая 2021 года обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено и направлено в суд для рассмотрения.