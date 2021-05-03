Армянский военный застрелил сослуживца
Военнослужащий ВС Армении Артем Мелконян погиб на боевой позиции, сообщает в среду пресс-служба Минобороны Армении.
Отмечается, что 4 мая в 20:00 на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на южном направлении, от выстрела, произведенного сослуживцем в результате нарушения правил обращения с оружием в ходе дежурства, смертельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой Артем Овикович Мелконян (2002 года рождения).
Ведется следствие.