Осужденный за домашнее насилие француз сжег жену прямо на улице

Житель французского города Мериньяк в департаменте Жиронда жестоко расправился с женой и матерью их троих детей, злоумышленник задержан и взят под стражу, сообщает издание Sud Ouest.

Инцидент произошел во вторник около 18.10. Сначала мужчина поджег дом, где проживал с женой и их тремя детьми в возрасте от трех до одиннадцати лет. Женщине удалось выбраться, но он стал преследовать ее на улице с винтовкой наперевес и выстрелил как минимум дважды, после чего облил ее жидкостью из канистры и поджег. После он пытался скрыться, но был задержан и арестован.

Ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в июне прошлого года его приговорили за домашнее насилие к 18 месяцам тюремного заключения.