Новая возможность по программе возврата НДС!

Международный банк Азербайджана запустил новую кампанию для тех, кто возвращает проценты по НДС посредством приложения IBA Mobile или портала edvgerial.ibar.az .

С 4 мая первые 3000 клиентов, возмещающие НДС посредством любого из предложенных вариантов, получат от Международного банка Азербайджана 5 манатов в качестве подарка, как только сумма накопленных средств по НДС достигнет 5 манатов. Начиная с 4 мая получить 5 AZN могут клиенты, которые впервые активировали карту "ƏDV geri al" в приложении IBA mobile или на портале edvgerial.ibar.az. Воспользоваться данной кампанией можно лишь один раз.

Для лиц, не являющихся клиентами банка, кампания также доступна. Необходимо просто скачать IBA Mobile или вопользоваться порталом edvgerial.ibar.az.

Для получения средств на счет можно воспользоваться двумя простыми способами: необходимо либо сканировать QR-код чека, полученного при покупке, либо ввести его фискальный код. К тому же теперь нет необходимости ждать 90 минут, чтобы добавить данные чека в систему.

Возвращенные проценты садятся на виртуальный карточный счет клиента, далее об этом приходит уведомление. На собранные средства можно совершать различные платежи, переводы и другие транзакции при помощи IBA Mobile.

Безналичный способ оплаты в «ƏDV geri al» более выгоден, так как при оплате по безналичному расчету клиенту возвращаются 15% НДС, а в случае оплаты наличными - 10%. Владельцам TamKart нет необходимости ждать 30 дней возврата НДС - проценты начисляются на счет клиента сразу после внесения данных чека. Более подробную информацию о кампании можно узнать здесь.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.