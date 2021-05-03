В Баку умер подросток, на которого упала каменная плита

Находившийся в коме 14-летний Али Шабанов, на голову которого упала каменная плита с жилого здания в Баку, скончался в четверг. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили родственники подростка. В настоящее время родные забирают его тело домой.

Напомним, что инцидент произошел в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку. Вечером 30 апреля каменная плита с облицовки пятиэтажного жилого дома по улице Рафика Искендерова упала на проходившего мимо Шабанова Али Махир оглу, 2004 года рождения.

Подросток, получивший тяжелую травму головы, впал в кому, врачи все это время оценивали состояние ребенка как крайне тяжелое.