В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1080 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 963 человека). Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 2074 пациента (2091 человек соответственно) выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 20 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 323 841 случай заражения коронавирусом, из этого числа 298 949 человек благополучно прошли лечение, 4 617 пациентов клиник скончались.

Лечение 20 275 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 289 864 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 701 - за минувшие сутки.