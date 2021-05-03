Госкомтаможни о 300 манатах, обнаруженных у Али Насибова

Одной из основных целей осуществляемых главой государства реформ в таможенной системе является обеспечение прозрачности, полное устранение случаев коррупции. Государственный таможенный комитет регулярно принимает меры по обеспечению прозрачности, ведению борьбы с коррупцией, предупреждению правонарушений в этой сфере, сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК.

Гражданин Азербайджана Рзаев Рагим Али оглу, занимающийся индивидуальной предпринимательской деятельностью, 27 апреля 2021 года обратился с заявлением в Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета, заявив, что сотрудник Главного таможенного управления Баку допускает промедление при оформлении грузов. Но позвонивший предпринимателю человек по имени Али, представившийся таможенным брокером, может за 300 манатов создать условия, чтобы при посредничестве сотрудника таможни эти грузы пропускались без пересчета и сортировки.

На основании обращения заявителя сотрудники Главного оперативно-следственного управления незамедлительно провели оперативное мероприятие. При этом купюры серии А75938841, В06792666, С44667176 в сумме 300 манатов, переданные Рагимом Рзаевым, были обнаружены и изъяты у Али Насибова, работающего специалистом по таможенным делам в ООО Fortis Broker.

В ходе расследования было установлено, что сумма в 300 манатов, незаконно полученная Насибовым Али Адиль оглы без какого-либо гражданско-правового договора с индивидуальным предпринимателем, а также без доверенности, была заверена квитанцией № 853143 и утверждена печатью ООО Fortis Broker под видом оказания «грузовых таможенных услуг».

По факту было проведено расследование и получены объяснения соответствующих лиц.

Али Насибов, представившийся таможенным брокером, был принят на должность специалиста по таможенным делам в ООО Fortis Broker без высшего или специального образования. Согласно требованиям таможенного законодательства в этой области, он не имел полномочий выступать в качестве таможенного представителя. Несмотря на это А.Насибов работал таможенным служащим и занимался посреднической деятельностью по вывозу из таможенных органов грузов, принадлежащих отдельным гражданам.

В соответствии со статьей 22 Таможенного кодекса Азербайджана таможенный брокер является юридическим лицом, осуществляющим косвенное таможенное представительство в связи с ввозом на таможенную территорию, вывозом с этой территории или транзитом товаров и транспортных средств. В соответствии со статьей 21 Таможенного кодекса представитель обязан сообщить таможенному органу, в интересах какого лица он действует и в чьих интересах прямо или косвенно осуществляется таможенное представительство.

В то же время отношения таможенного брокера с представляемыми им лицами регулируются договором, заключенным между сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджана.

Однако между Али Насибовым и индивидуальным предпринимателем такой договор не был заключен, таможенный орган не был проинформирован о его интересах, а также о том, что он прямо или косвенно осуществляет представительскую деятельность, не были представлены и соответствующие подтверждающие документы.

Сотрудник таможни в своей объяснительной записке не признал, что он создаст заявителю условия для пропуска при своем посредничестве принадлежащих гражданину грузов без учета и сортировки за вознаграждение в 300 манатов, и заявил, что изложенное в заявлении необоснованно.

Тем не менее собранный по факту материал о сотруднике таможни и представителе ООО Fortis Broker в связи со злоупотреблением должностными полномочиями с целью получения незаконной прибыли для себя или третьих лиц был направлен в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Меры, предпринимаемые по обеспечению прозрачности в таможенной системе, полного устранения коррупционных проявлений, носят регулярный характер, и общественность будет постоянно информироваться обо всех выявленных неправомерных действиях.