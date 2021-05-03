Джаваншир Фейзиев европарламентариям о находящихся в Баку армянских военнослужащих

В письме утверждается, что согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, все военнопленные и останки бойцов должны были обмениваться по принципу "всех на всех". Европарламентарии утверждают, что Азербайджан якобы не выполнил свои обязательства и тем самым нарушил требования Женевской конвенции 1949 года. Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС потребовать от Азербайджана безоговорочного и немедленного возвращения армянских “военнопленных” в Армению.

«Оккупация 20% территории Азербайджана в конце 1980-х годов, массовые истребления более 10 000 человек и перемещение более миллиона человек в качестве беженцев и внутренне перемещенных лиц происходили на глазах всего мира, включая Европу, провозгласившую права человека верховенствующим принципом своей политики. В то время весь мир, и особенно Европа, находящаяся в непосредственной близости от региона, хранили молчание обо всех преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана и его граждан.

Резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие оккупацию азербайджанских земель и требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий, в течение 30 лет оставались невыполненными на бумаге. Оккупация азербайджанских земель армянской армией в течение 30 лет, разрушившая сотни населенных пунктов и унесшая жизни тысяч людей, никак не смогла мобилизовать европейских парламентариев. На освобожденных территориях до сих пор остаются неизгладимые следы этнических чисток, вандализма и военных преступлений, совершенных армянами против азербайджанских граждан», - говорится в заявлении.

Джаваншир Фейзиев отметил, что депутаты Европарламента, которые хранили молчание о геноциде, совершенном армянами в городе Ходжалы, в Башлибеле, Агдабане и десятках других селах, разрушенных армянскими военными, теперь активно участвуют в клеветнической кампании против Азербайджана.

«Депутаты Европарламента не преминули даже дать ложную информацию высокопоставленным лидерам ЕС во имя выполнения задач армянских лоббистских организаций. Во время содержания под стражей в Азербайджане с армянскими военнопленными и другими гражданскими лицами обращались в соответствии с требованиями всех международных документов, участником которых является Азербайджан, включая Женевскую Конвенцию. Международному Комитету Красного Креста был предоставлен регулярный доступ к ним. Находясь в плену, армянские военнослужащие могли по телефону связываться с родными в Армении и информировать их об условиях своего содержания. После окончания боевых действий 10 ноября 2020 года Азербайджан вернул Армении всех военнопленных и других задержанных, взятых во время войны, согласно соответствующему пункту Трехсторонней совместной декларации, тем самым выполнив все обязательства по Совместной декларации, подписанной президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. На сегодняшний день Азербайджан передал Армении тела более 1500 военнослужащих обнаруженных в зонах боевых действий, а также более 70 задержанных армянских военнопленных. Военная прокуратура Азербайджана провела расследование в отношении военнослужащих, совершивших противоправные действия во время боевых действий, и возбудила уголовное дело в отношении четырех азербайджанских военнослужащих», - говорится в заявлении.

Джаваншир Фейзиев напомнил, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджан призвал к безвозвратному прекращению конфликта и к присоединению Армении к региональному сотрудничеству для установления мира и безопасности в регионе. Армения не ответила на призывы к сотрудничеству и решила вести контрпропаганду против Азербайджана на международном уровне.

«Армения проигнорировала международное право и положения Трехсторонней совместной декларации, воздержавшись от предоставления какой-либо информации о 4000 пленных и пропавших без вести азербайджанцах во время Первой карабахской войны, а также отказывается передать карты минных полей на оккупированных территориях. На сегодняшний день более 100 мирных жителей погибли на освобожденных территориях от мин, установленных армянскими военными. Игнорируя подобные факты и говоря о правах человека, международном и гуманитарном праве, члены ЕП вместо того, чтобы осуждать агрессивные действия Армении, с удовольствием участвуют в предвзятых пропагандистских кампаниях, проводимых армянскими лоббистами против Азербайджана по всему миру.

Через три недели после прекращения боевых действий и окончания конфликта армянские войска, отправленные в Азербайджан для совершения террористических и диверсионных актов, напали на мирных жителей, работающих на освобожденных территориях, а также на азербайджанских военнослужащих, в результате чего погибли 4 военнослужащих и 1 гражданское лицо. Совершившие данное преступление армянские военнослужащие задержаны и привлечены к расследованию и к уголовной ответственности для дальнейшего принятия правовых мер. Все заинтересованные стороны, в том числе общественность, российские миротворцы, дислоцированные в этом районе, а также политическое и военное руководство Армении были проинформированы об этом инциденте. Несмотря на все это, армянские лоббистские организации, укоренившиеся в Европе, и некоторые европейские политики, служащие интересам этих организаций, пытаются представить преступление, совершенное армянскими военными, европейским официальным лицам и международным организациям как «гуманитарную проблему», тем самым оказывая давление на Азербайджан. Таким образом, обвинения Азербайджана в нарушении международных конвенций не соответствуют действительности, и очень жаль, что члены Европарламента сознательно преподнесли руководству ЕС неправомерные и необоснованные призывы на основании такой ложной информации», - говорится в заявлении.

Джаваншир Фейзиев отметил, что попытки членов Европарламента воспользоваться финансовыми ресурсами армянских лоббистских организаций в Европе далеки от моральных и политических нравов и заслуживают не внимания, а осуждение всего цивилизованного мира, включая руководство ЕС. Депутат считает, что теперь международные организации и институты ЕС могут продемонстрировать свою приверженность провозглашенным ими же «европейским ценностям», только в случае принятия ими заявления, осуждающего армянскую ложь.