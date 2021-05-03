Депутат Рази Нуруллаев: "Должностные люди грабили страну и работали во имя своих интересов"

Депутат посетовал на то, что до сих пор не удалось запустить работу Свободной экономической зоны Алят, а также довести законодательство страны до мировых стандартов.

«Скорость работы по созданию Свободной экономической зоны в Аляте не может нас удовлетворять. Когда мы наконец откроем эту зону, то увидим, что рынок захвачен соседними странами. По сути, рынок уже захвачен. Туркменистан, Иран и Казахстан либо уже построили морские терминалы, либо уже достраивают. А создание Свободных экономических зон означает создание сотен тысяч рабочих мест и притока миллиардных инвестиций». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе обсуждения поправок в закон «О свободной экономической зоне Алят» заявил депутат Рази Нуруллаев.

«Помню, в середине 90-х у нас был региональный координатор ООН. Не могу вспомнить его имя, но он еще тогда стучался в двери кабинетов высокопоставленных чиновников, с идеей создания свободных экономических зон. Он говорил, что эти зоны позволят Азербайджану в течение 15-20 лет достичь уровня развития ОАЭ. Представитель ООН предупреждал, что если мы не начнем эту работу, то все деньги полученные от продажи нефти утекут из страны, а Азербайджан не сможет развивать. Он открыто говорил, что это не позволяют сделать коррумпированные чиновники.

Тогда действительно многие должностные лица грабили страну и работали только для обеспечения своих интересов. Они были заняты тем, что продавали за копейки госимущество и выводили деньги за рубеж. Они были заняты тем, что захватывали и приватизировали государственные земли. Сейчас в стране не могут найти и пяди земли, чтобы построить государственные объекты. Как люди, которые с такой любовью и жадностью, смогли допустить то, что армяне захватили 20% наших земель и удерживали их три десятилетия?», - сказал Рази Нуруллаев.

Депутат отметил, что для решения вопросов, связанных со свободными экономическими зонами, Азербайджан нуждается в иностранных специалистах.

«Давайте пригласим 200-300 иностранных специалистов и дадим им азербайджанское гражданство. Хватит заниматься самообманом. Все говорят, что знают, как работать, но результата ноль», - сказал он.