4 мая на служебной территории Гейтепинского погранотряда Пограничных войск недалеко от села Остаир Ярдымлинского района была предотвращена попытка трех неизвестных нарушить государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в Государственной пограничной службе, нарушители границы не подчинились команде «стой!» пограничного наряда, бросили свои вещи и отступили, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом. В результате поисков на местности были обнаружены оставленные при бегстве нарушителями в черной сумке 11 кг 550 г наркотиков.

В тот же день на служебном участке погранзаставы недалеко от села Аббаслы Ярдымлинского района были задержаны двое неизвестных при попытке нарушить государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана. При задержании один из нарушителей оказал вооруженное сопротивление ножом, в момент обезвреживания получил небольшое ранение лица, ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.

Было установлено, что задержанными являются граждане Ирана Саиди Зегям Саяд (1973 г.р.) и Ибрагим Сеидди Агабала (1983 г.р.). При осмотре места происшествия у нарушителей были обнаружены и изъяты 3935 г наркотиков и 17 715 таблеток прегабалина.