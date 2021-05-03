Фархад Мамедов, отдел информации 17:37

Террористическая организация ПКК, которая понесла серьезные потери и резко ослабила свою деятельность в результате последовательных операций Вооруженных сил Турции на севере Ирака, ведет переговоры о покупке у Армении зенитно-ракетных комплексов «Оса». Об этом сообщает газета Turkiye. Газета также опубликовала сенсационные подробности переговоров. Турецкая армия в последние несколько месяцев проводит на севере Ирака масштабные специальные операции Pençe Kaplan, Pençe Şimşek и Pençe Yıldırım против ПКК с привлечением военно-воздушных сил, в том числе ударных вертолетов и боевых беспилотников Bayraktar TB2, а также сил специального назначения. В ходе этих операций были уничтожены укрытия ПКК в высокогорных районах на севере Ирака, склады с боеприпасами и большое количество боевиков.

Сообщается, что переживающая трудные времена из-за точных ударов турецкой армии с воздуха террористическая ПКК приступила к поискам систем ПВО против беспилотников, истребителей и вертолетов. Первой страной, к которой эта террористическая организация обратился с этой целью, стала Армения. Также начались переговоры с мятежным ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром. По данным газеты, иранская разведка сыграла особую роль в налаживании контактов и ведении переговоров с Арменией по приобретению ПКК зенитно-ракетных комплексов. Газета, ссылаясь на достоверную информацию, полученную от источников в иракских и турецких органах безопасности, пишет, что на переговорах между ПКК и Арменией присутствовали также некоторые руководители действующей в Ираке шиитской боевой группировки «Хашди Шаби». Со стороны ПКК на переговоры была направлена делегация во главе с уроженкой Тунджели этнической армянкой Бесе Хозат и Нурие Кесбир.

А с армянской стороны на переговорах присутствовал «секретарь Совета безопасности» так называемой «НКР», сохранивший свое присутствие на подконтрольных российским миротворческим силам территориях Азербайджана, один из зачинщиков Ходжалинской резни, генерал Виталий Баласанян, бывший «министр обороны НКР», тяжело раненный, чудом выживший в результате удара беспилотника азербайджанской армии во время 44-дневной войны, ныне глава военной инспекции Министерства обороны Армении генерал Джалал Арутюнян и другой бывший «министр обороны НКР» генерал Самвел Бабаян. Представители ПКК запросили у армян зенитно-ракетные комплексы 9К33 «Оса» российского производства для развертывания по меньшей мере в 5 точках, включая горы Кандиль на севере Ирака. ПКК планирует доставить эти комплексы и другое оружие из Армении в Ирак с помощью группировки «Хашди Шаби».

Отметим, что в ходе 44-дневной Карабахской войны многочисленные зенитно-ракетные комплексы «Оса» ВС Армении были уничтожены именно ударными беспилотниками Bayraktar и дронами-камикадзе, состоящими на вооружении азербайджанской армии. Эти зенитно-ракетные комплексы показали очень низкую эффективность. Сообщается, что на переговорах армянская сторона заявила о невозможности осуществления подобных действий без разрешения России. Представителям ПКК было сказано, что «сначала надо убедить Москву». Однако армянская сторона взяла на себя обязательства по передаче террористической организации ПКК некоторых других вооружений и боеприпасов. Газета обращает внимание на то, что после этих переговоров между ПКК и военными представителями Армении в Ереван прибыла делегация Министерства обороны Ирака, состоящая из восьми человек. В ходе этих переговоров были обсуждены опыт Карабахской войны, применение беспилотников и тактика турецкой армии при ведении боевых действий. По данным издания, переговоры ПКК с Арменией начались после мартовской операции турецкой армии в горах Кара на севере Ирака.