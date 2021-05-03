Гейтсы начали делить многомиллиардное имущество

Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда при разводе получила ценные бумаги стоимостью в 1,8 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Мелинда Гейтс получила акции Канадской национальной железнодорожной компании на 1,5 млрд долларов и долю в крупнейшем автодилере в США Autonation стоимостью в 300 млн долларов, об этом говорится в отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает РИА «Новости».

Состояние бизнесмена, по данным Forbes, оценивается в 124 млрд долларов. Частью активов Гейтс владеет через фонд Cascade Investments, который перевел Мелинде лишь небольшую часть акций. Всего же в распоряжении фонда остались ценные бумаги на 50 млрд долларов.

При этом раздел имущества в процессе развода еще не закончился.