Специалисты Государственного агентства по контролю над безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям установили, что в одноэтажном торговом объекте, принадлежащем гражданину и находящемся по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Хатаи, 12, проводятся незаконные строительно-монтажные работы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, при отсутствии необходимых документов для строительства было начато строительство над этим объектом дополнительного этажа с использованием металлических конструкций.

В результате мер, принятых Государственным агентством по контролю над безопасностью в строительстве совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и Исполнительной властью Насиминского района строительные работы были прекращены, объект взят под контроль.