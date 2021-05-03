Эрдоган и Путин обсудили поставки «Спутника V» в Турцию

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно обсудили тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учётом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации, передает Anadolu со ссылкой заявление пресс-службы Кремля.

Согласно сообщению, была подчеркнута готовность Москвы к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V».

Прорабатываются также возможности налаживания её совместного производства на турецких предприятиях.