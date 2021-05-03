Авиапассажирам продавали использованные тесты на коронавирус

В Индонезии нескольких сотрудников государственной фармацевтической компании Kimia Farma задержали по подозрению в повторном использовании наборов для взятия мазков из носа при тестировании на коронавирус. Об этом сообщает BBC News.

По версии полиции, единожды использованные наборы они мыли, снова упаковывали и продавали новым пассажирам. С декабря, по оценкам следствия, до 9 000 человек могли купить для тестов уже использованные ватные палочки. За счет этого подозреваемые могли положить себе в карман до 1,8 млрд индонезийских рупий ($124 800), а один из них успел построить себе дом, сообщали местные СМИ.

В полицию поступили жалобы от 23 авиапассажиров, которые при обязательном тестировании получили ложноположительные результаты.

В аэропорт под видом пассажира приехал полицейский в штатском и прошел тестирование, сообщало издание Detik. Он получил положительный результат теста, вызвал подкрепление, и в пункте Kimia Farma провели обыск. Там нашли уже использованный набор для теста, который собирались использовать вторично.

Задержаны пять сотрудников фармкомпании, им вменили нарушения законов в сфере охраны здоровья и прав потребителей. Из Kimia Farma их уже уволили, и компания пообещала усилить контроль за сотрудниками на местах.

Два юриста, которые часто летают через аэропорт Медана, уже выразили готовность судиться с компанией от имени пострадавших пассажиров и добиться для каждого компенсаций, сообщает South China Morning Post.