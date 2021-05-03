В Иране выявили сразу несколько штаммов коронавируса

В провинции Хормозган на юге Ирана у более чем трех десятков человек выявлен мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 из Южной Африки. Об этом сказал министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Сейед Намеки, передает Trend со ссылкой на сайт ведомства.

По его словам, одна из проблем заключается в том, что традиционное лечение неэффективно против этого штамма, и большая часть вакцин от него не защищает.

"Кроме того, три человека в иранской провинции Гум заразились мутировавшим штаммом коронавируса из Индии. В иранской провинции Западный Азербайджан выявлен факт заражения 10 индийских рабочих индокалифорнийским (гибридным) штаммом коронавируса. Этим штаммом также были инфицированы рабочие с фабрики в провинции Йезд.

Если эти штаммы коронавируса широко распространятся в Иране, то система здравоохранения может столкнуться с проблемами", - сказал Намеки.