Выявление и устранение необоснованных, ложных назначений инвалидности, полная прозрачность при назначении инвалидности являются важными условиями социальной справедливости, и работа в этом направлении будет продолжена.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров, в своем выступлении на пресс-конференции посвященной работе, проделанной в первом квартале этого года в области оценки инвалидности и реабилитации, а также рассказал о предстоящих целях. Он отметил, что в целом за последние годы было выявлено и ликвидировано более 7000 неправильно назначенных инвалидностей. В результате было предотвращено незаконное расходование 30 миллионов годовых и более 735 миллионов манатов бюджетных средств в долгосрочном периоде согласно актуарным расчетам.

Председатель агентства отметил, что постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2015 года срок действия инвалидности в стране был автоматически продлен на 5 лет без каких-либо проверок и проведения обследований. Это решение охватило 190 тысяч человек. При этом наряду с реальными инвалидами были продлены сроки инвалидности тысячам уже выздоравливающим или реабилитированным, а также лицам получившим инвалидность мошенническим путем. В настоящее время проводится переоценка инвалидности лиц с истекшими сроками, и важнейшим принципом в этой области является присвоение групп инвалидности лицам, фактически ставшим инвалидами, а также выявление и устранение граждан с ложной инвалидностью.

«Более чем 400 участникам войны была назначена инвалидность. Инвалидность назначается бессрочно в необратимых случаях - ампутация конечностей, тяжелые болезни, не поддающиеся лечению, и так далее. То есть инвалидность им назначается пожизненно. Для этого раненые военнослужащие должны получить в первую очередь свидетельство Медицинского управления минобороны, в котором говорится о связи полученного телесного повреждения с участием в войне. Согласно этому документу, на первом этапе агентство проводит оценку инвалидности», - сказал Абдул-Гадиров.

Он отметил, что также продолжаются работы по модернизации реабилитационной инфраструктуры.

В феврале был сдан в эксплуатацию Реабилитационный пансионат в Шагане. Кроме того, будут сданы в пользование детские реабилитационные центры, строящиеся в Габале и Шамкире.