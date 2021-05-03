Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня Главным следственным управлением Службы государственной безопасности было завершено расследование уголовного дела по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в террористической деятельности против граждан Азербайджана.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года 42-летний гражданин Ливанской Республики житель Бейрута Эулджекджиян Викен Абрахамович принял предложение гражданина Ливанской Республики Овака Кикияна участвовать за вознаграждение в размере 2500 долларов США в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики в качестве наемника.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались уникальные кадры, свидетельствующие об участии ливанца Эулджекджияна в боевых действиях на оккупированных территориях Азербайджана. Представляем вниманию читателей эти фото и видеокадры.