В АПБ рассказали о сотрудничестве с коллегами из России

Продолжается работа по осуществлению электронного обмена информацией между автоматизированной информационной системой безопасности пищевых продуктов (АИСПБ) Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и федеральной государственной информационной системой «Аргус-Фито» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации, сообщили haqqın.az в агентстве.

Отметим, что в целях оперативного осуществления импортно–экспортных операций между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, защиты безопасности и полноты выданных соответствующих сертификатов, осуществления электронного обмена информацией планируется интеграция информационных систем указанных структур двух стран. В настоящее время продолжаются технические работы по осуществлению обмена информацией между системами.

После осуществления интеграции между системами сертификат, выданный АПБ на экспортируемые из Азербайджана фитосанитарные продукты, будет передан в систему «Аргус-Фито», и страна-контрагент обеспечит проверку подлинности сертификата системой. Это позволит проводить валидацию в реальном режиме с точки зрения времени и позволит предпринимателям осуществлять более удобные экспортные операции. Это также позволит обмениваться информацией между системами, чтобы любое уведомление появлялось в режиме реального времени, и, соответственно, можно было осуществлять действия без задержек.