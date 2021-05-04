Турецкая полиция об обнаруженном трупе политактивиста Байрама Мамедова +комментарий МИД Азербайджана
Дипломатические источники проинформированы о смерти Байрама Мамедова. Как сообщает haqqin.az, об этом сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По словам Абдуллаевой, произошедшее расследуется, пока неизвестно, когда тело Байрама Мамедова будет доставлено в Азербайджан.
Отец Байрама Мамедова, Фарман Мамедов, сказал местным СМИ, что не знает, при каких обстоятельствах погиб его сын. По словам отца, последний раз он разговаривал с сыном 1 мая. Байрам Мамедов сказал тогда своим родным, что в течение недели вернется в Баку.
В полиции друзьям Мамедова сказали, что это случилось на глазах у береговой охраны. «Он уронил в воду обувь, и поплыл за ней. Охрана засвистела ему, но остановить не смогла, и он захлебнулся», — пересказывают друзья Байрама то, что услышали от полицейских.
Политактивист Байрам Мамедов вот уже некоторое время как жил в Турции. Его близкие говорят, что он готовился к продолжить свою учебу в Европе.
По словам друзей погибшего, они со 2 мая не могли получить новостей от Мамедова. Информации о его местонахождении не было. Когда обратились в полицию, то получили известие о его смерти. Полиция предоставила им фото тела Мамедова.
Напомним, в декабре 2016 года Байрам Мамедов был приговорен к 10 годам лишения свободы. Он обвинялся по статье 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств) УК Азербайджана. В марте 2019 года Байрам Мамедов был помилован распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» от 16 марта 2019 года.