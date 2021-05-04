По словам Абдуллаевой, произошедшее расследуется, пока неизвестно, когда тело Байрама Мамедова будет доставлено в Азербайджан.

Дипломатические источники проинформированы о смерти Байрама Мамедова. Как сообщает haqqin.az, об этом сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Отец Байрама Мамедова, Фарман Мамедов, сказал местным СМИ, что не знает, при каких обстоятельствах погиб его сын. По словам отца, последний раз он разговаривал с сыном 1 мая. Байрам Мамедов сказал тогда своим родным, что в течение недели вернется в Баку.

В полиции друзьям Мамедова сказали, что это случилось на глазах у береговой охраны. «Он уронил в воду обувь, и поплыл за ней. Охрана засвистела ему, но остановить не смогла, и он захлебнулся», — пересказывают друзья Байрама то, что услышали от полицейских.

Политактивист Байрам Мамедов вот уже некоторое время как жил в Турции. Его близкие говорят, что он готовился к продолжить свою учебу в Европе.

По словам друзей погибшего, они со 2 мая не могли получить новостей от Мамедова. Информации о его местонахождении не было. Когда обратились в полицию, то получили известие о его смерти. Полиция предоставила им фото тела Мамедова.

Напомним, в декабре 2016 года Байрам Мамедов был приговорен к 10 годам лишения свободы. Он обвинялся по статье 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств) УК Азербайджана. В марте 2019 года Байрам Мамедов был помилован распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» от 16 марта 2019 года.